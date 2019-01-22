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22.01.2019, 11:34

Пожар в Керченском проливе: в МинВОТ сообщили подробности

Пожар в Керченском проливе: в МинВОТ сообщили подробности - Фото
Фото: EPA

Жертвами пожара в Керченском проливе стали 14 человек

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Два газовых танкера под флагами Танзании Maestro и Venice, которые загорелись вчера в районе Керченского пролива, были задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

о данным офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), суда Venice и Maestro задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года. Несмотря на угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риски для жизни людей, РФ поощряет массовые отключения судами системы AIS. На этот раз авария привела к страшным последствиям - смерти людей", - отмечается в сообщении.

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Согласно данным международных мониторинговых систем, танкер Venice вышел из российского порта Темрюк 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).

Аналогичная ситуация наблюдалась и на танкере Maestro - последняя информация о судне была зафиксирована AIS 9 января 2019 года.

В МинВОТ напомнили, что система AIS предоставляет возможность не только своевременно реагировать на аварии судов, но и оказывать помощь пострадавшим, отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ.

"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации судна Venice и Maestro привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран", - отмечается в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что указанные суда ранее входили в закрытые порта временно оккупированного Крыма и являлись нарушителями режима временно оккупированных территорий.

Вечером 21 января 2019 года в районе Керченского пролива загорелись два судна. По состоянию на 22 января погибли 14 человек при пожаре на судах Maestro и Venice в районе Керченского пролива.

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Теги: МинВОТ, газ, танкеры, пожар в керченском проливе
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