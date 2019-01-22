Пожар в Керченском проливе: в МинВОТ сообщили подробности

Два газовых танкера под флагами Танзании Maestro и Venice, которые загорелись вчера в районе Керченского пролива, были задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).
"По данным офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), суда Venice и Maestro задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года. Несмотря на угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риски для жизни людей, РФ поощряет массовые отключения судами системы AIS. На этот раз авария привела к страшным последствиям - смерти людей", - отмечается в сообщении.
Согласно данным международных мониторинговых систем, танкер Venice вышел из российского порта Темрюк 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).
Аналогичная ситуация наблюдалась и на танкере Maestro - последняя информация о судне была зафиксирована AIS 9 января 2019 года.
В МинВОТ напомнили, что система AIS предоставляет возможность не только своевременно реагировать на аварии судов, но и оказывать помощь пострадавшим, отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ.
"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации судна Venice и Maestro привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран", - отмечается в сообщении.
В МинВОТ подчеркнули, что указанные суда ранее входили в закрытые порта временно оккупированного Крыма и являлись нарушителями режима временно оккупированных территорий.
Вечером 21 января 2019 года в районе Керченского пролива загорелись два судна. По состоянию на 22 января погибли 14 человек при пожаре на судах Maestro и Venice в районе Керченского пролива.