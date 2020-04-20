Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Поджоги в лесах. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию - Аваков

Поджоги в лесах. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию - Аваков - Фото
Фото - Арсен Аваков - Facebook
20.04.2020, 13:44

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов в лесах

Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в лесу в связи с пожарами, которые могут быть результатом поджогов. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких четыре "феномена" на площади около 100 метров", - написал Аваков, прикрепив к посту фотографию. 

По его словам, этот очаг удалось быстро потушить. 

"Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры", - заявил глава МВД. 

"Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он. 

  • 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.
  • Вчера Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.

Читайте также: Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
пожар арсен аваков поджог лес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 