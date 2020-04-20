Поджоги в лесах. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию - Аваков

Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в лесу в связи с пожарами, которые могут быть результатом поджогов. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких четыре "феномена" на площади около 100 метров", - написал Аваков, прикрепив к посту фотографию.
По его словам, этот очаг удалось быстро потушить.
"Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры", - заявил глава МВД.
"Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он.
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