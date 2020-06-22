Полицейский на Volkswagen столкнулся с маршруткой: девять пострадавших - фото

Фото: lug.gp.gov.ua

В Новоайдарском районе Луганской области инспектор полиции на автомобиле Volkswagen Vento допустил столкновение с маршруткой, в которой находились семеро пассажиров. Госпитализированы девять человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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ДТП произошло сегодня, в 11:00 на автодороге в пгт Новоайдар.

По материалам следствия, полицейский находился вне службы после суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось трое военнослужащих.

Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, также в больнице с повреждениями разной степени тяжести находятся восемь пассажиров обоих транспортных средств.

Открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения. Виновники ДТП будут установлены после проведения судебных экспертиз.

9 июня у села Скребличи Овручского района Житомирской области произошла смертельная авария с участием инспектора одного из отделов Главного управления Житомирской областной полиции. Погибли четыре человека, в том числе двухлетний ребенок.