Полиция: Дел о пропаже ценностой из Лавры не заводили

Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Полиция не открывала уголовных производств по поводу обнаруженной при ревизии пропаже культурных ценностей в Киево-Печерской лавре, а министерство культуры не информировало правоохранителей о каких-либо недостачах. Об этом сообщили в Главке НП в ответ на информационный запрос Украинской правды.

"Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве ... и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (исчезновение культурных ценностей из Лавры, о котором сообщал Минкульт) за следственными подразделениями ГУНП в Киеве не значатся", - отметили в ведомстве.

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Журналисты интересовались, сколько и по каким статьям УК было открыто уголовных производств, а также известно ли правоохранителям точное количество пропавших артефактов и их приблизительная стоимость.

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Министр культуры Евгений Нищук сообщал, что во время инвентаризации обнаружили пропажу нескольких икон.

10 января в Минкульте заявили, что не установлено местонахождение десяти предметов и что об этом сообщили в правоохранительные органы. В УПЦ МП заявили о дискриминации и необснованных обвинениях.