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11.01.2019, 18:15

"Дискриминация и сплетни": УПЦ МП о пропаже ценностей из лавры

"Дискриминация и сплетни": УПЦ МП о пропаже ценностей из лавры - Фото
Архиепископ Климент (скрин из видео)

УПЦ МП не будет ни перед кем оправдываться, потому что ценности в лавре не пропали, а только умножились, заявил архиепископ Климент

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Минкульт дискриминирует УПЦ МП и необоснованно обвиняет церковь в пропаже 10 ценностей из лавры. Такое заявление сделал в эфире Радио Свобода сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Мы не будем сейчас опровергать или оправдываться из-за каких-то заявлений Минкульта, которые абсолютно ничем не подтверждены. Это, извините, какие-то сплетни. Нет никакого документа, в котором было бы четко указано, что у Минкульта есть претензии к Киево-Печерской лавре", - заявил Климент.

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Также, по мнению архиепископа, ценности в лавре не только никуда не пропали, а еще и умножились: в первую очередь это касается ценностей духовных. 

При этом, Климент особо посетовал на то, что Минкульт не осуществляет таких же проверок в отношении национального заповедника София Киевская. 

Ранее сообщалось, что Минкульт занялся проверкой ценностей в Киево-Печерской лавре и обнаружил пропажу нескольких икон.

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Теги: киево-печерская лавра, Министерство культуры, проверка
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