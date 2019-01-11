"Дискриминация и сплетни": УПЦ МП о пропаже ценностей из лавры

Архиепископ Климент (скрин из видео)

Минкульт дискриминирует УПЦ МП и необоснованно обвиняет церковь в пропаже 10 ценностей из лавры. Такое заявление сделал в эфире Радио Свобода сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Мы не будем сейчас опровергать или оправдываться из-за каких-то заявлений Минкульта, которые абсолютно ничем не подтверждены. Это, извините, какие-то сплетни. Нет никакого документа, в котором было бы четко указано, что у Минкульта есть претензии к Киево-Печерской лавре", - заявил Климент.

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Также, по мнению архиепископа, ценности в лавре не только никуда не пропали, а еще и умножились: в первую очередь это касается ценностей духовных.

При этом, Климент особо посетовал на то, что Минкульт не осуществляет таких же проверок в отношении национального заповедника София Киевская.

Ранее сообщалось, что Минкульт занялся проверкой ценностей в Киево-Печерской лавре и обнаружил пропажу нескольких икон.