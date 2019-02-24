Полиция: Кандидату в президенты угрожала "телефонная террористка"

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Правоохранители установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, злоумышленницей оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

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Кому именно из кандидатов угрожали, не сообщается.

18 февреаля сообщалось, что восемь из 44 кандидатов в президенты на выборах 2019 года попросили о государственной охране. С начала избирательной кампании зарегистрировано уже 1477 заявлений о нарушениях, причем больше всего таких заявлений в Киеве - 158. В заявлениях речь в основном идет о незаконной агитации и подкупе избирателей. По этим сообщениям открыто 61 уголовное производство и выписано 306 административных протоколов.