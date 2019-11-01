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Полиция ликвидировала канала сбыта "травы" военным: фото

Полиция ликвидировала канала сбыта "травы" военным: фото - Фото
Изъятый каннабис (Фото: Нацполиция)
01.11.2019, 12:52

Киевлянин выращивал, а военный продавал сослуживцам, утверждают следователи

Полиция ликвидировала канал сбыта каннабиса в воинской части в Киевской области. Об этом областная полиция сообщает в Facebook.

Отмечается, что 24-летний военнослужащий и 25-летний киевлянин подозреваются в выращивании и реализации каннабиса: киевлянин у себя дома выращивал и фасовал продукт, а военный продавал его по месту несения службы. Солдата задержали с поличным при попытке продать очередную партию.  

(ФОто: Нацполиция)

При обыске в квартире киевлянина полицейские обнаружили оборудованные душевые кабинки с кустами конопли, приборы для фасовки, а также деньги. На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит от четырех до восьми лет заключения.

(Фото: Нацполиция)

Ранее в пропрезидентской фракции Слуга народа заявили, что решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не так быстро. "Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок", - сказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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