Полиция ликвидировала канала сбыта "травы" военным: фото

Изъятый каннабис (Фото: Нацполиция)

Полиция ликвидировала канал сбыта каннабиса в воинской части в Киевской области. Об этом областная полиция сообщает в Facebook.

Отмечается, что 24-летний военнослужащий и 25-летний киевлянин подозреваются в выращивании и реализации каннабиса: киевлянин у себя дома выращивал и фасовал продукт, а военный продавал его по месту несения службы. Солдата задержали с поличным при попытке продать очередную партию.

При обыске в квартире киевлянина полицейские обнаружили оборудованные душевые кабинки с кустами конопли, приборы для фасовки, а также деньги. На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит от четырех до восьми лет заключения.

Ранее в пропрезидентской фракции Слуга народа заявили, что решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не так быстро. "Считаем, что медицинский канабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок", - сказал глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Киеве прошел Конопляный марш свободы за легализацию медицинского каннабиса. В акции приняли участие около 200 человек.

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