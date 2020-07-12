Полиция нагрянула в элитный ночной клуб под Киевом: более 500 человек без масок

Владельцам ночного клуба грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривень

В поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22:00", - заявляют в полиции, уточнив, что нарушение зафиксировали во время профилактического рейда.

Также сообщается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без масок. Полицейские составили два протокола относительно администратора. Санкция предусматривает наказание от 34 000 до 170 000 гривень.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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Владислав Сердюк

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