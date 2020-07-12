Полиция нагрянула в элитный ночной клуб под Киевом: более 500 человек без масок
Владельцам ночного клуба грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривень
В поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
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"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин, что в Обуховском районе, продолжило работу после 22:00", - заявляют в полиции, уточнив, что нарушение зафиксировали во время профилактического рейда.
Также сообщается, что в этом заведении персонал и более 500 посетителей находились без масок. Полицейские составили два протокола относительно администратора. Санкция предусматривает наказание от 34 000 до 170 000 гривень.
- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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