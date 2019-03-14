Полиция назвала предварительную причину смерти сотрудника АП

Александр Бухтатый (фото - president.gov.ua)

В полиции сообщили, что, по результатам вскрытия, предварительной причиной смерти сотрудника АП Александра Бухтатого является хроническая ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

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Во время осмотра места происшествия выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК.

Правоохранители также установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим.

Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи.

У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не найдены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь, поэтому судмедэкспертиза должна установить все подробности инцидента.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов "установить виновных" в "гибели" Бухтатого.