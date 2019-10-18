Полиция обыскала клинику, подозреваемую в торговле органами

Хирурги (фото - unsplash.com)

В Киевской области полиция обыскала одну из частных клиник из-за подозрений в проведении незаконных операций по трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Полиция изъяла документацию и криохолодильные камеры с разными биологическими образцами.

Они были отправлены на соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.

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