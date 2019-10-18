Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция обыскала клинику, подозреваемую в торговле органами

Полиция обыскала клинику, подозреваемую в торговле органами - Фото
Хирурги (фото - unsplash.com)
18.10.2019, 11:44

В клинике были изъяты криохолодильные камеры с разными биологическими образцами и документация

В Киевской области полиция обыскала одну из частных клиник из-за подозрений в проведении незаконных операций по трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области. 

Полиция изъяла документацию и криохолодильные камеры с разными биологическими образцами.

Они были отправлены на соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились. 

Смотрите также: Прокуратура показала, как в институте рака вымогают деньги: видео

Напишите нам
Нацполиция трансплантология торговля органами
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 