Полиция взялась за заместителя мэра Житомира: назвали причину

Деньги (фото - depositphotos.com)

Одному из заместителей мэра Житомира сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Чиновницу подозревают в служебной халатности, повлекшей 700 000 грн убытков.

Полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета она заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер.

"Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновник при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что привело к убыткам бюджета на сумму более 700 000 грн", - отметили в пресс-службе.