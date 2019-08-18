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Полиция взялась за заместителя мэра Житомира: назвали причину

Полиция взялась за заместителя мэра Житомира: назвали причину - Фото
Деньги (фото - depositphotos.com)
18.08.2019, 10:58

В полиции отметили, что чиновница заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер

Одному из заместителей мэра Житомира сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Чиновницу подозревают в служебной халатности, повлекшей 700 000 грн убытков.

Полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета она заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер.

"Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновник при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что привело к убыткам бюджета на сумму более 700 000 грн", - отметили в пресс-службе.

  • 12 августа президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки западнее Киева представил нового  председателя Житомирской области: им стал Виталий Бунечко.
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полиция Житомир заместитель мэра
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