Полиция задержала напавших на акцию памяти Маркелова и Бабуровой

Цветы на месте убийства Маркелова и Бабуровой (Фото: EPA)

В Киеве на Софиевской площади почтили память убитых в 2009 году в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, после акции полиция задержала пытавшихся ей помешать. Об этом сообщают Hromadske и пресс-служба Нацполиции.

Акция ежегодно проходит в Киеве и Москве. Участники вышли с плакатами "Помнить - значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти". Также один из организаторов, Тарас Белоус, отметил, что акция направлена против ультраправого насилия в Украине и мире.

Десятки людей собрались напротив участников акции и пытались ее прервать, бросая яйца, но полиция им помешала.

После окончания мероприятия в участников бросили несколько петард, в результате полиция задержала 11 граждан. Пресс-служба полиции сообщает, что после установления всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.