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Полиция задержала напавших на акцию памяти Маркелова и Бабуровой

Полиция задержала напавших на акцию памяти Маркелова и Бабуровой - Фото
Цветы на месте убийства Маркелова и Бабуровой (Фото: EPA)
19.01.2020, 16:07

Нападавшие бросали яйца и петарды, задержано 11 человек

В Киеве на Софиевской площади почтили память убитых в 2009 году в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, после акции полиция задержала пытавшихся ей помешать. Об этом сообщают Hromadske и пресс-служба Нацполиции.

Акция ежегодно проходит в Киеве и Москве. Участники вышли с плакатами "Помнить - значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти". Также один из организаторов, Тарас Белоус, отметил, что акция направлена против ультраправого насилия в Украине и мире.

Десятки людей собрались напротив участников акции и пытались ее прервать, бросая яйца, но полиция им помешала.

После окончания мероприятия в участников бросили несколько петард, в результате полиция задержала 11 граждан. Пресс-служба полиции сообщает, что после установления всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

  • Маркелов занимался делами, связанными с военными преступлениями в Чечне, и правозащитой. Бабурова активно участвовала в антифашистском движении. Они были убиты выстрелами в голову в Москве в январе 2009 года.
  • По обвинению в убийстве пожизненное заключение получил Никита Тихонов, лидер одной из организаций русских националистов. Его подруга, Евгения Хасис, осуждена на 18 лет колонии за соучастие в преступлении.
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Нацполиция задержание Станислав Маркелов Анастасия Бабурова
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