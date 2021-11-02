Полиция закрыла дело против ветерана АТО за убийство при самозащите

Полиция закрыла уголовное дело против ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищая свой дом, смертельно ранил одного из шестерых нападавших. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Андрей Федур.

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По его словам, следствие установило, что, защищаясь, Андрей Пекельный действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств", – написал адвокат.

2 мая в Тернопольской области 24-летний боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, смертельно ранил одного из них.

Как установило предварительное расследование, между Пекельным, который стоял на пороге своего дома в с. Глещава Тернопольского района, и потерпевшим Владимиром В. возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар кулаком в голову хозяину, от чего Пекельный потерял равновесие и упал на колено. Подозреваемый в целях самозащиты нанес один удар ножом в грудь Владимиру В., в результате чего последний скончался.

6 мая на тот момент глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает подозрение в умышленном убийстве ветерану АТО необоснованным - он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

Вадим Ребрина

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