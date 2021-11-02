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Полиция закрыла дело против ветерана АТО за убийство при самозащите

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 23:04
Полиция закрыла дело против ветерана АТО за убийство при самозащите - Фото
Андрей Пекельный (Фото: пресс-служба Тернопольского апелляционного суда)

Полиция закрыла уголовное дело против ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищая свой дом, смертельно ранил одного из шестерых нападавших. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Андрей Федур.

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По его словам, следствие установило, что, защищаясь, Андрей Пекельный действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение на основании собранных доказательств", – написал адвокат.

Полиция закрыла дело против ветерана АТО за убийство при самозащите
  • 2 мая в Тернопольской области 24-летний боец АТО, защищая себя и мать от шестерых нападавших, смертельно ранил одного из них. 
  • Как установило предварительное расследование, между Пекельным, который стоял на пороге своего дома в с. Глещава Тернопольского района, и потерпевшим Владимиром В. возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар кулаком в голову хозяину, от чего Пекельный потерял равновесие и упал на колено. Подозреваемый в целях самозащиты нанес один удар ножом в грудь Владимиру В., в результате чего последний скончался.
  • 6 мая на тот момент глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает подозрение в умышленном убийстве ветерану АТО необоснованным - он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

Вадим Ребрина
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самооборона андрей федур андрей пекельный
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