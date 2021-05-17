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Убийство при самозащите. Ветерану АТО смягчили меру пресечения

17.05.2021, 16:50
Убийство при самозащите. Ветерану АТО смягчили меру пресечения - Фото
Андрей Пекельный (Фото: пресс-служба Тернопольского апелляционного суда)

Сегодня, 17 мая, Тернопольский апелляционный суд смягчил меру пресечения участнику АТО Андрею Пекельному, подозреваемому в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны, до ночного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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3 мая следственный судья Теребовлянского районного суда избрал для него мерой пресечения круглосуточный домашний арест до 1 июля 2021 года.

Как установило предварительное расследование, поздно вечером 2 мая между подозреваемым Пекельным, который стоял на пороге своего дома в с. Глещава Тернопольского района, и потерпевшим Владимиром В. возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар кулаком в голову хозяину, от чего Пекельный потерял равновесие и упал на колено. Неверно оценив ситуацию, характер и степень опасности, подозреваемый в целях самозащиты нанес один удар ножом в грудь Владимиру В., в результате чего последний скончался.

Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Санкция соответствующей статьи УК предусматривает наказание в виде исправительных работ до двух лет или ограничения свободы до трех лет, или лишения свободы до двух лет.

В апелляционной жалобе защитник подозреваемого просил отменить постановление о круглосуточном домашнем аресте. Он отметил, что его подзащитный – участник АТО и защищал независимость Украины, положительно характеризуется по месту жительства, содержит мать и брата, которые являются инвалидами.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что апелляционную жалобу следует удовлетворить частично и применить к Пекельному домашний арест в ночное время – с 22:00 до 07:00. Также обязать его сдать свой паспорт для выезда за границу и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд.

  • 5 мая боец АТО, защищая себя и мать, смертельно ранил одного из нападавших – теперь его будут судить.
  • 6 мая глава МВД Аваков заявил, что считает подозрение в умышленном убийстве ветерану АТО необоснованным - он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

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Наталия Медведева
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