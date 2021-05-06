Убийство при самозащите в Тернопольской области. Аваков считает подозрение необоснованным

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необоснованным подозрение в умышленном убийстве ветерану АТО, который отражал нападение пяти нетрезвых мужчин на свой дом в Тернопольской области, где проживает с матерью, – и при этом одного из них смертельно ранил ножом. Главу МВД цитирует пресс-служба ведомства.

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"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты. <...> Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее", – сказал Аваков.

Он уточнил, что дело о вторжении на территорию домовладения и нападении группы злоумышленников передадут в Главное следственное управление Нацполиции. Министр утверждает, что следствие будет "полным, беспристрастным и объективным".

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По словам Авакова, следователи будут просить суд поменять меру пресечения ветерану АТО с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

МВД процитировало п. 5 ст. 36 Уголовного кодекса, по которому "не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему".

На общественного деятеля Сергея Стерненко трижды нападали в 2018 году. Во время последнего нападения он нанес смертельное ранение одному из напавших. Следствие подозревает его в том, что, отбившись от двух нападавших, Стерненко догнал одного и ударил ножом в сердце. Стерненко и защита отрицают это, настаивая, что нападавшего ранили во время самообороны.

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Евгений Пилипенко

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