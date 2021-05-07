"Мама очень испугалась". Защищавший свой дом ветеран АТО рассказал детали – Zaxid.net

Участник боевых действий в АТО Андрей Пекельный рассказал подробности нападения на его дом в селе Глещава Тернопольской области, которое закончилось смертью одного из нападавших. По его словам, он хотел просто напугать ломившихся в его жилье и жалеет о том, что один из них умер, пишет Zaxid.net.

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По словам журналистов, сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в родном селе Глещава. В разговоре с представителями СМИ он заявил, что конфликт начался с его замечаний одному из нападавших.

Пекельный рассказал, что в ту ночь он был на дискотеке, где его толкнул парень из соседнего села Ивановка. В ответ боец АТО сделал ему замечание, а тот полез в драку – в результате Андрей решил убежать. Пока бежал – заметил, что его преследуют пятеро парней, среди которых был и участник драки.

Дальше, по его словам, он спрятался в доме и закрыл дверь на замок, а парни начали бить руками по окнам, сорвали щеколду. В это же время в доме, кроме Андрея, находилась и его мать-инвалид, страдающая психическими расстройствами.

Пекельный заявил, что мама очень испугалась, начала кричать. Тогда он взял нож и решил выйти к компании, чтобы напугать их.

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"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто убегут, так как адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, должны убегать. Это должно было вынудить их покинуть мой двор, но Владимир снова бросился на меня с кулаками. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, что умер человек", – рассказал Андрей.

Он отметил, что после этого раненый еще перепрыгнул через забор, пробежал по улице примерно 300 метров и начал терять сознание. Его друзья в это время пытались занести пострадавшего в автомобиль, чтобы отвезти навстречу с медиками, а Пекельный позвонил в полицию, чтобы сообщить о нападении и вызвать скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть.

В самой Ивановке о погибшем Владимире отзываются положительно, заявляя, что, скорее всего, к драке и нападению его могли подбить друзья. "Кто виноват – должна разобраться полиция", – говорит бабушка Владимира. Хорошо отзываются односельчане и об Андрее, три года отслужившем в десантно-штурмовой бригаде АТО.

5 мая боец АТО, защищая себя и мать, смертельно ранил одного из нападавших – теперь его будут судить.

6 мая глава МВД Аваков заявил, что считает подозрение в умышленном убийстве ветерану АТО необоснованным - он был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

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Дарья Мостовая

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