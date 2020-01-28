Полковника ВСУ подозревают в хищении 4 млн грн на ГП Антонов

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Военная прокуратура Киевского гарнизона направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту мошеннических действий полковника Вооруженных сил. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший начальник одного из военных представительств Минобороны в период с 2009 по 2017 год якобы завладел средствами госпредприятия Антонов в сумме более 4 млн гривень.

Также во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями.