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Полковника ВСУ подозревают в хищении 4 млн грн на ГП Антонов

Полковника ВСУ подозревают в хищении 4 млн грн на ГП Антонов - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
28.01.2020, 13:25

По данным следствия, инцидент якобы имел место в период с 2009 по 2017 год

Военная прокуратура Киевского гарнизона направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту мошеннических действий полковника Вооруженных сил. Об этом сообщает Офис генпрокурора. 

По данным следствия, бывший начальник одного из военных представительств Минобороны в период с 2009 по 2017 год якобы завладел средствами госпредприятия Антонов в сумме более 4 млн гривень. 

Также во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями.

  • Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.
  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
  • 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.
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полковник ВСУ антонов
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