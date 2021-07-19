Получил 80% ожогов. Украинский военный умер в больнице после тяжелого ранения на Донбассе

В больнице умер украинский военнослужащий, который получил тяжелые ранения и 80% ожогов тела в результате обстрелов боевиков на Донбассе 15 июля. Об этом сообщила советница главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на странице в Facebook.

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Она сообщила, что 29-летний боец ВСУ из Кривого Рога Александр Горбенко умер на рассвете 19 июля. Он получил тяжелые ранения на Донбассе во время вражеского обстрела 15 июля около 21:30. Его эвакуировали в харьковскую больницу с "нуля" на военном вертолете.

По ее словам, военнослужащий встал на защиту Украины на Донбассе в 2014 году.

По данным штаба ООС, 15 июля в результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое – боевые травмирования. Воинов отправили в госпитали. Состояние одного военнослужащего оценивалось как тяжелое, других – удовлетворительное. Всего за этот день со стороны российских оккупантов было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

15 июля около 19:30 российские оккупанты также обстреляли поселок Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

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Оксана Житнюк

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