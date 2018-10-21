Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.10.2018, 20:05

После расстрела в Керчи из здания колледжа могут сделать мемориал

После расстрела в Керчи из здания колледжа могут сделать мемориал - Фото
Фото: Крым.Реалии

Оккупанты подумают, восстанавливать ли здание, где совершено нападение со взрывом и стрельбой

Реклама
Реклама

Оккупационные власти украинского Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа, где 17 октября были расстреляны студенты и преподаватели, не будет восстановлен и станет мемориалом. Об этом заявил российским СМИ назначенный Кремлем так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, передает Крым.Реалии.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа, где были расстреляны заложники во время зачистки террористов - ред.) осталось нетронутым и стало мемориалом", - сказал он.

Также он добавил, что после окончания следствия сотрудники российского Минстроя в оккупированном Крыму будут исследовать здание и устанавливать необходимую сумму для восстановления здания.

Смотрите также: Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову

17 октября, по версии российского следствия, якобы студент четвертого курса политехнического колледжа в оккупированной Керчи, 18-летний Владислав Росляков, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек, число раненых возросло до 73 человек. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, керчь, расстрел в крыму, нападение в крыму
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову
Происшествия Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову
Расстрел в Керчи: увеличилось число пострадавших - росСМИ
Происшествия Расстрел в Керчи: увеличилось число пострадавших - росСМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 