После расстрела в Керчи из здания колледжа могут сделать мемориал

Фото: Крым.Реалии

commenthover

Оккупанты подумают, восстанавливать ли здание, где совершено нападение со взрывом и стрельбой

Реклама

Реклама

Оккупационные власти украинского Крыма не исключают, что корпус Керченского политехнического колледжа, где 17 октября были расстреляны студенты и преподаватели, не будет восстановлен и станет мемориалом. Об этом заявил российским СМИ назначенный Кремлем так называемый вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, передает Крым.Реалии.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место (школа, где были расстреляны заложники во время зачистки террористов - ред.) осталось нетронутым и стало мемориалом", - сказал он.

Также он добавил, что после окончания следствия сотрудники российского Минстроя в оккупированном Крыму будут исследовать здание и устанавливать необходимую сумму для восстановления здания.

Смотрите также: Появилось видео из Керчи, опровергающее заявления по Рослякову

17 октября, по версии российского следствия, якобы студент четвертого курса политехнического колледжа в оккупированной Керчи, 18-летний Владислав Росляков, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. По последним данным, погиб 21 человек, число раненых возросло до 73 человек. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.