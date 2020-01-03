После сообщений на горячую линию закрыли еще 15 игорных заведений

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

С 27 декабря 2019 года правоохранители прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, о которых поступили сообщения на правительственную горячую линию. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он напомнил, что звонки на номер 1545 бесплатные.