После сообщений на горячую линию закрыли еще 15 игорных заведений

С 27 декабря 2019 года правоохранители прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, о которых поступили сообщения на правительственную горячую линию. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он напомнил, что звонки на номер 1545 бесплатные.
- 19 декабря Верховная Рада провалила законопроект о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, отправив его на доработку. Он предусматривает новую систему лицензирования: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.
- 20 декабря Гончарук поручил Нацполиции начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А налоговой службе - организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".
- 20 декабря вечером в Нацполиции отчитались, что пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений и призвали сообщать о тех из них, которые попытаются возобновить работу.