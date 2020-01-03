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После сообщений на горячую линию закрыли еще 15 игорных заведений

После сообщений на горячую линию закрыли еще 15 игорных заведений - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.01.2020, 14:16

Премьер-министр напомнил, что звонки на номер 1545 бесплатные

С 27 декабря 2019 года правоохранители прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, о которых поступили сообщения на правительственную горячую линию. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он напомнил, что звонки на номер 1545 бесплатные.

  • 19 декабря Верховная Рада провалила законопроект о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, отправив его на доработку. Он предусматривает новую систему лицензирования: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.
  • 20 декабря Гончарук поручил Нацполиции начать массовую проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А налоговой службе - организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".
  • 20 декабря вечером в Нацполиции отчитались, что пресекли деятельность почти 5300 игровых заведений и призвали сообщать о тех из них, которые попытаются возобновить работу.

 

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