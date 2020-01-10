Посол Ирана в Британии отрицает расчистку места крушения Boeing

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинежад опровергает информацию о том, что бульдозеры очистили место крушения украинского Boeing 737. Об этом сообщает Sky News.

Посол назвал эту информацию "абсурдной", а также поставил под сомнение достоверность видео, на котором, возможно, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

"Я не могу судить, вы не можете судить, журналисты на местах не могут судить. Никто не может судить. Министр иностранных дел или премьер-министр не могут выступать по этому вопросу", - сказал он, комментируя расследование катастрофы.

Ранее источник из межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы сказал, что обломки по состоянию на сегодня на 12:00 сгребали на месте катастрофы бульдозерами. Также о б этом корреспондент CBS Элизабет Палмер написала в Twitter . По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования.

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