Посол Ирана в Британии отрицает расчистку места крушения Boeing

Посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинежад опровергает информацию о том, что бульдозеры очистили место крушения украинского Boeing 737. Об этом сообщает Sky News.
Посол назвал эту информацию "абсурдной", а также поставил под сомнение достоверность видео, на котором, возможно, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.
"Я не могу судить, вы не можете судить, журналисты на местах не могут судить. Никто не может судить. Министр иностранных дел или премьер-министр не могут выступать по этому вопросу", - сказал он, комментируя расследование катастрофы.
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