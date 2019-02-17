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17.02.2019, 17:20

Потерялась в Карпатах: спасатели использовали вертолет

Потерялась в Карпатах: спасатели использовали вертолет - Фото
Фото: ГСЧС

Туристка из Днепра провела ночь в горах

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В урочище Куртацьке на Закарпатье спасатели нашли туристку, которая заблудилась вечером 16 февраля. Об этом сообщает в Facebook региональное управление ГСЧС.

Спасатели информируют, что в 21:50 16 февраля к ним обратился житель Киева, подруга которого, жительница Днепра, отдыхает на одной из турбаз в поселке Пилипец и долгое время не выходит на связь.

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К поискам туристки привлекли 37 человека, 7 единиц техники и вертолет Ми-8.

В 13:40 туристку нашли в урочище Куртацьке в удовлетворительном состоянии.

26 января в районе горы Стог Раховского района сошла лавина, в которую попали три туриста из Киева. Двоим удалось откопаться из-под слоя снега. Они нашли своего товарища, но тот уже не подавал признаков жизни.

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Теги: Карпаты, ГСЧС, турист
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