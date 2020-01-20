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Повреждение памятника жертвам Холокоста. Есть подозреваемый

Повреждение памятника жертвам Холокоста. Есть подозреваемый - Фото
Фото - Joel Lion, Twitter
20.01.2020, 21:35

Сейчас полиция разыскивает мужчину, чтобы его задержать

Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, который находится недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского, повредил 31-летний ранее судимый местный житель. Об этом сообщает пресс служба полиции.

В ходе расследования правоохранители опросили свидетелей происшествия и изучили видео с камер наблюдения.

Сообщается, что изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи на памятнике.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, чтобы его задержать.

Об осквернении мемориала 19 января сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения

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Владимир Зеленский холокост кривой рог памятник
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