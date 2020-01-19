У дома родителей Зеленского осквернили мемориал Холокоста – посол

В Кривом Роге неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэл Лион.
Он подчеркнул, что мемориал находится неподалеку от дома, где живут родители президента Владимира Зеленского.
Смотрите также: В США мужчина с мачете напал на празднующих Хануку
В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что правоохрантели открыли уголовное дело по ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Неизвестным злоумышленникам грозит до трех лет тюрьмы.
Читайте также: Оставьте память историкам. Украина и Израиль спорят о лидерах УПА
Фото - Joel Lion, Twitter