У дома родителей Зеленского осквернили мемориал Холокоста – посол

Фото - Joel Lion, Twitter

В Кривом Роге неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщил в Twitter посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Он подчеркнул, что мемориал находится неподалеку от дома, где живут родители президента Владимира Зеленского.

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В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что правоохрантели открыли уголовное дело по ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Неизвестным злоумышленникам грозит до трех лет тюрьмы.

2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения

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Фото - Joel Lion, Twitter