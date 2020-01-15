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Оставьте память историкам. Украина и Израиль спорят о лидерах УПА

Оставьте память историкам. Украина и Израиль спорят о лидерах УПА - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
15.01.2020, 09:54

Израиль осудил прославление "идеологов антисемитизма", Украина обвинения отвергает и настаивает: память борцов за независимость опорочена в СССР

О публичном прославлении лидеров Украинского национального движения поспорили Министерства иностранных дел Украины и Израиля. Заявления опубликованы на официальных сайтах ведомств.

МИД Израиля заявил, что память о Холокосте и борьба с антисемитизмом не являются внутренней проблемой стран.

Израильские дипломаты обвинили Украину в публичном прославлении "лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитских идеологов Украинского национального движения", и выразили осуждение "этих явлений".

В ответ МИД Украины отверг "безосновательные обвинения в антисемитизме" и заявил, что дискуссии о чествовании памяти погибших должны идти на уровне историков и экспертов, а не политиков.

В МИД отметили, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях борются с их проявлениями, что совпадает с оценкой еврейской общины Украины и неправительственных правозащитных организаций.

В МИД подчеркнули, что память тех, кто боролся за независимость страны, была опорочена пропагандистской машиной СССР, и восстановление исторической справедливости останется важным направлением политики Украины.

  • 2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши. 
  • 8 января МИД вызвал посла Польши в связи с заявлением о праздновании дня рождения Бандеры.

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