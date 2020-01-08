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МИД вызвал посла Польши из-за критики украинских героев

МИД вызвал посла Польши из-за критики украинских героев - Фото
Бартош Цихоцкий (Фото: EPA)
08.01.2020, 21:37

В министерстве назвали действия посла контрпродуктивными

Сегодня, 8 января, в министерство иностранных дел пригласили чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого - в связи с его заявлением, осуждающим вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру. Об этом информирует пресс-служба МИД.

Сообщается, что во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Польши и Израиля от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии о внутренних вопросах украинской политики.

Было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т.ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

В пресс-службе сообщают, что договорились о конкретных шагах в этом направлении.

  • 2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши. 

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Бартош Цихоцкий МИД Степан Бандера
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