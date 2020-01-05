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Посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о героях

Посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о героях - Фото
Факельное шествие у КГГА (Фото: скриншот из видео)
05.01.2020, 11:56

Представителям Польши "трудно поверить, что такие слова исходят из уст украинского дипломата"

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, которая заявила, что киевские власти самостоятельно назначают и чествуют своих героев. Об этом сообщает Onet.

"Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины... Если г-жа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает (на наш взгляд, справедливо) за то, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом или против московской теории "русского мира"?" - говорится в обращении посольства.

Заявление Зеленко - это ответ на более раннее высказывание польского и израильского послов Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона. Зеленко заявила, что "каждая нация и каждая страна независимо обозначают и чествуют своих героев".

  • 2 января Цихоцкий и Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши. 

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