Предприниматели заблокировали депутатов в Раде, вмешалась полиция: видео

В полиции сообщают, что участники митинга предпринимателей под Верховной Радой пытались заблокировать народных депутатов в здании парламента. Правоохранители оттеснили протестующих, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Там рассказали, что участники акции перекрыли дорогу и мешали депутатам покинуть территорию Рады. "Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в ВРУ. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка", – говорится в сообщении.

На улице Шелковичной, у комитетов парламента, протестующие, по данным полиции, заблокировали въезд и выезд автомобилей. "Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу чтобы восстановить правопорядок", – сообщили в полиции.

Митингующие требуют принять законопроект №3853-1, №3853-2 и №3993 предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмены кассовых аппаратов. Также они категорически против альтернативного законопроекта №4313-д, предусматривающего отсрочку на год введения кассовых аппаратов.

Рада приняла законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФЛП (ФОП-укр.), который разработал профильный комитет.







Вадим Ребрина

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