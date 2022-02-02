"Представлялся братом главы МВД". Задержан гражданин РФ за "продажу" госдолжности – фото

Полиция задержала гражданина России – он представлялся "родственником главы МВД" и пытался продать должность в ведомстве за $60 000. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Злоумышленник представлялся родственником главы МВД и уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Цена услуги – $60 000", – сказано в сообщении.

По данным полиции, 41-летний предприниматель называл себя "двоюродным братом министра внутренних дел" и обещал через родственные связи договориться о получении должности.

Оперативники установили, что подозреваемый родом из Тернополя, в 2017 году получил гражданство России. Он занимался легальным бизнесом по продаже животных, иногда приезжал в Киев. В Украине мужчина зарабатывал "подделкой оперативных талонов правоохранительных органов".

Злоумышленника задержали во время получения $10 000 аванса. Он будет находиться в изоляторе до избрания меры пресечения.

Задержанного подозревают в злоупотреблении влиянием, подделке документов и печатей, их последующей продаже. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

28 января 2022 года СБУ сообщила о задержании в Киеве "агента" пророссийских боевиков.

31 января СБУ заявила о задержании подозреваемого в сборе информации о новом украинском оружии для передачи ее российским спецслужбам.

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Яна Катасонова

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