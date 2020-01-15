Президент Ирана требует от военных разъяснений по Boeing

Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что иранским военным следует подробно рассказать, при каких обстоятельствах они сбили украинский Boeing 737. Об этом сообщает ВВС Украина.

Вместе с там министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что от МИД страны и президента скрывали реальную информацию, и что иранцам врали несколько дней после трагедии. "Я и президент не знали, и как только мы это узнали, мы сообщили об этом", - сказал он в интервью.

Он также похвалил военных за то, что они были "достаточно смелы, чтобы взять на себя ответственность". У критиков иранских военных другое мнение - ответственность они взяли на себя только после заявлений западных лидеров о катастрофе.

Официальное заявление о том, что военные КСИР сбили самолет, Тегеран сделал утром 11 января. Изначально там настаивали на неисправности двигателя, а информацию о возможном попадании ракеты называли "психологической атакой США".

13 января представитель правительства Ирана заявил , что

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