Президент Ирана требует от военных разъяснений по Boeing

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что иранским военным следует подробно рассказать, при каких обстоятельствах они сбили украинский Boeing 737. Об этом сообщает ВВС Украина.
Вместе с там министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что от МИД страны и президента скрывали реальную информацию, и что иранцам врали несколько дней после трагедии. "Я и президент не знали, и как только мы это узнали, мы сообщили об этом", - сказал он в интервью.
Он также похвалил военных за то, что они были "достаточно смелы, чтобы взять на себя ответственность". У критиков иранских военных другое мнение - ответственность они взяли на себя только после заявлений западных лидеров о катастрофе.
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