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Президент Ирана требует от военных разъяснений по Boeing

Президент Ирана требует от военных разъяснений по Boeing - Фото
Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
15.01.2020, 17:34

Вместе с тем министр иностранных дел Ирана заявил, что изначально он и президент "не знали" о том, что произошло на самом деле

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что иранским военным следует подробно рассказать, при каких обстоятельствах они сбили украинский Boeing 737. Об этом сообщает ВВС Украина.

Вместе с там министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф сказал, что от МИД страны и президента скрывали реальную информацию, и что иранцам врали несколько дней после трагедии. "Я и президент не знали, и как только мы это узнали, мы сообщили об этом", - сказал он в интервью.

Он также похвалил военных за то, что они были "достаточно смелы, чтобы взять на себя ответственность". У критиков иранских военных другое мнение - ответственность они взяли на себя только после заявлений западных лидеров о катастрофе.

  • Официальное заявление о том, что военные КСИР сбили самолет, Тегеран сделал утром 11 января. Изначально там настаивали на неисправности двигателя, а информацию о возможном попадании ракеты называли "психологической атакой США".
  • 13 января представитель правительства Ирана заявил, что военное командование иранской армии якобы на протяжении двух дней не докладывало о ракете высшему руководству страны.

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Хассан Рухани авиакатастрофа в Иране Boeing 737 КСИР
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