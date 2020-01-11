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"Признание - правильный шаг". Зеленский говорил с Рухани о Boeing

"Признание - правильный шаг". Зеленский говорил с Рухани о Boeing - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео пресс-службы президента)
11.01.2020, 19:10

Президент заявил, что в дальнейшем ждет от Ирана полного юридического и технического взаимодействия

Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Ирана Хассаном Рухани о сбитом Ираном украинском пассажирском самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Об это Зеленский написал у себя в Twitter.

"Признание того, что наш самолет был сбит – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - написал президент.

В пресс-службе ОП добавили: Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел погибших состоялась как можно быстрее.

Президент Ирана выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате крушения самолета рейса PS752 МАУ. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Отмечается, что официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Читайте также: Иранцы протестуют против своих властей из-за Boeing: видео

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Хассан Рухани Владимир Зеленский авиакатастрофа PS 752
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