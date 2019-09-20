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Прикладом в голову. Боец обезвредил нарушителя на аэродроме: фото

Прикладом в голову. Боец обезвредил нарушителя на аэродроме: фото - Фото
Самолет (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
20.09.2019, 17:48

Военнослужащего намерены поощрить за гуманность. Согласно уставу, он имел право стрелять на поражение

На военном аэродроме Мелитополя военнослужащий прикладом в в голову обезвредил мужчину, незаконно проникшего на объект. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что ЧП произошло на минувшей неделе. На охраняемом посту заметили движение неизвестного лица и задержали его. Нетрезвого мужчину доставили на другой наблюдательный пост, чтобы выяснить обстоятельства. Там он пытался выхватить оружие из рук патрульного - старшего солдата Андрея Власова. Для обороны тот дважды выстрелил в воздух, однако это не помогло. После боец "успокоил" дебошира прикладом в голову. 

"Патрульный проявил гуманность, имея все основания для применения оружия на поражение", - отметили в командовании. По данному инциденту ведется следствие. А военнослужащего намерены поощрить, заявили в командовании.

  • Как сообщалось, в Донбассе имитировали атаку на аэродром, ПВО ее отразила: смотреть видео.

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