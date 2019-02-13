В начале недели в зоне проведения операции объединенных сил была проведена тренировка подразделения противовоздушной обороны аэродрома. Соответствующий сюжет выложил в Facebook штаб ООС.

Как рассказали у командующего объединенных сил Сергея Наева, экипажи Воздушных сил ВСУ осуществляли условное уничтожение десанта противника в воздухе и на земле.

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Подразделения радиотехнических войск при этом должны были оперативно выявить опасность с воздуха, а бойцы сил ПВО с зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими комплексами тренировались искать, сопровождать и уничтожать цели.

Оборона аэродрома признана "надежной".

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