Призывал к межнациональной вражде. В Умани накануне Рош ха-Шана разоблачили пропагандиста

По предварительным выводам экспертов, опубликованные подозреваемым материалы содержат прямые призывы к геноциду

Полицейские Умани совместно с СБУ установили интернет-агитатора, который пропагандировал разжигание вражды на национальной почве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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По данным полиции, житель Умани на персональной странице в одной из популярных соцсетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Правоохранители заявляют, что подозреваемый публиковал дискриминационные сообщения о еврейской национальности, в которых унижал честь и достоинство ее представителей, призвал к их уничтожению.

По предварительным выводам экспертов, опубликованные подозреваемым материалы содержат прямые призывы к геноциду, а отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной вражды.

В полиции пишут, что во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

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19 сентября в Умани празднуют еврейский новый год Рош ха-Шана. Обычно в эти дни к могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, которая находится в Умани, приезжает от 20 000 до 50 000 паломников. В этом году, по оценкам городского головы Александра Цебрия, паломников около 3000.

3 июня посол Израиля Йоэль Лион посоветовал Украине закрепить определение антисемитизма в законодательстве. Он предложил Нацполиции организовать объясняющие лекции, чтобы полицейские разбирались, где преступления связаны с антисемитизмом, а где не связаны.

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Наталия Медведева

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