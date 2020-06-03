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Посол Израиля: Украине нужно четкое определение антисемитизма в законодательстве

Посол Израиля: Украине нужно четкое определение антисемитизма в законодательстве - Фото
Йоэль Лион (скриншот из видеозаписи Чернівецький Промінь)
03.06.2020, 10:52

Израильский дипломат предложил устроить воркшопы об антисемитизме, чтобы полицейские разбирались, где преступления связаны с этим, а где - нет

Украине следует закрепить определение антисемитизма в законодательстве: его уже разработал Международный альянс в память о Холокосте (IHRA). Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион, пишет РБК-Украина.

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По его словам, он предложил Нацполиции организовать объясняющие лекции о борьбе с антисемитизмом, чтобы полицейские разбирались, где преступления связаны с антисемитизмом, а где не связаны.

"К примеру, был случай, когда еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, а полиция расследовала это не как проявление антисемитизма, а как порчу имущества. Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве", - сказал Лион.

Он добавил, что прописанное в законе определение от IHRA "поможет вам в борьбе с антисемитизмом".

СПРАВКА. IHRA пишет: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к ним. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или не-евреев и/или их собственность, на еврейские общинные учреждения и религиозные объекты".

По мнению дипломата, в Украине "есть подъем антисемитизма".

"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине - это антисемитизм. <...> Если вы переписываете историю – это антисемитизм. Если люди пишут оскорбления на синагоге – это антисемитизм, если рядом с Майданом продаются почтовые открытки с нацистской символикой... Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле - это тоже антисемитизм", - сказал он, перечислив еще примеры.

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Евгений Пилипенко
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