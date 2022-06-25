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Продавал некачественные бронежилеты. Полиция заявила о задержании мошенника в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 12:44
Продавал некачественные бронежилеты. Полиция заявила о задержании мошенника в Киеве - Фото
Мошенник продавал некачественные бронежилеты (Фото - kyiv.npu.gov.ua)

Полиция задержала в Киеве мужчину по подозрению в продаже волонтерам некачественных бронежилетов, сообщает сайт Нацполиции.

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Как сообщил генерал полиции Иван Выговский, в мае волонтеры обратились в полицию с сообщением, что 29-летний уроженец Донбасса наладил в столице торговлю сомнительными бронежилетами.

Полиция отправила на экспертизу купленные волонтерами бронежилеты и оказалось, что они не соответствуют заявленным стандартам. Не все бронежилеты, которые он продавал под видом 5-го класса защиты, выдерживали выстрел пули автоматического оружия и фактически не отвечали указанным требованиям нормативов качества защиты, рассказал Выговский.

Мужчину задержали во время продажи амуниции и изъяли 10 бронежилетов, 100 000 грн и мобильный терминал. Он подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК), ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Мария Макуха
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полиция война мошенничество волонтеры бронежилеты амуниция
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