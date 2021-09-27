Продавали в РФ и Молдову. СБУ раскрыла новую схему подделки COVID-сертификатов

В Ивано-Франковской области подделывали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Мошенники действовали по "новой схеме" и продавали фальшивки не только украинцам, но и в Россию и Молдову, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным ведомства, житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей продавал подделки в помещении туристического агентства с начала 2021 года.

Подозреваемые создавали копии бланков о вакцинации на компьютере, распечатывали их и "подтверждали" поддельными печатями. Для большей достоверности фальшивки якобы выдавались частными клиниками в Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областях.

Клиентов подозреваемые находили через туристическое агентство. Поддельные COVID-сертификаты продавали за 1600 грн и отправляли заказчику по почте.

За неделю мошенники зарабатывали более 30 000 грн, а их услугами пользовались не только украинцы, но и граждане РФ и Молдовы, сообщают в ведомстве.

Во время обысков у подозреваемых нашли черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

В августе Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов на подлинность по QR-коду.

С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).

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Елизавета Кумбер

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