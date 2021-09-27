UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Продавали в РФ и Молдову. СБУ раскрыла новую схему подделки COVID-сертификатов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 15:55
Продавали в РФ и Молдову. СБУ раскрыла новую схему подделки COVID-сертификатов - Фото
СБУ разоблачила схему подделки СOVID-сертификатов (Фото: пресс-служба СБУ)

В Ивано-Франковской области подделывали свидетельства о вакцинации от коронавируса. Мошенники действовали по "новой схеме" и продавали фальшивки не только украинцам, но и в Россию и Молдову, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей продавал подделки в помещении туристического агентства с начала 2021 года.

СБУ разоблачила схему подделки СOVID-сертификатов (Фото: пресс-служба СБУ)

Подозреваемые создавали копии бланков о вакцинации на компьютере, распечатывали их и "подтверждали" поддельными печатями. Для большей достоверности фальшивки якобы выдавались частными клиниками в Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областях.

Клиентов подозреваемые находили через туристическое агентство. Поддельные COVID-сертификаты продавали за 1600 грн и отправляли заказчику по почте.

Фальшивые СOVID-сертификаты (Фото: пресс-служба СБУ)

За неделю мошенники зарабатывали более 30 000 грн, а их услугами пользовались не только украинцы, но и граждане РФ и Молдовы, сообщают в ведомстве.

Во время обысков у подозреваемых нашли черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

  • В августе Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов на подлинность по QR-коду.
  • С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).

Читайте также: В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок – Минздрав

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу подделка вакцина сертификат подозрение коронавирус COVID-сертификат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 