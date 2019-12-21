Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прокуратура отчиталась о борьбе с незаконной добычей янтаря

Прокуратура отчиталась о борьбе с незаконной добычей янтаря - Фото
Незаконно добытый янтарь
21.12.2019, 15:46

В прокуратуре заверили, что правоохранители регулярно проводят рейдовые проверки на территориях Коростенского, Овручского и Олевского районов

В 2019 году прокуратура Житомирской области утвердила и направила в суд 11 обвинительных актов в отношении 13 лиц по фактам незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом за год прокуратура открыла 24 уголовных производства по фактам незаконной добычи янтаря и его противоправного приобретения.

В прокуратуре заверили, что правоохранители регулярно проводят рейдовые проверки на территориях Коростенского, Овручского и Олевского районов. В ходе таких проверок выявляют и документируют факты незаконной добычи янтаря.

Читайте также: Миллиардные схемы. Как Слуга Народа собирается легализировать добычу янтаря в Украине

Напишите нам
добыча прокуратура янтарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 