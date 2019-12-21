Прокуратура отчиталась о борьбе с незаконной добычей янтаря

В 2019 году прокуратура Житомирской области утвердила и направила в суд 11 обвинительных актов в отношении 13 лиц по фактам незаконной добычи янтаря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
При этом за год прокуратура открыла 24 уголовных производства по фактам незаконной добычи янтаря и его противоправного приобретения.
В прокуратуре заверили, что правоохранители регулярно проводят рейдовые проверки на территориях Коростенского, Овручского и Олевского районов. В ходе таких проверок выявляют и документируют факты незаконной добычи янтаря.
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