Проводникам поездов могут выдать газовые баллончики - Криклий
04.08.2020, 13:45
Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)
Более серьезные спецсредства, такие как шокер, разрешены только полиции, пояснил министр инфраструктуры
Вопрос о выдаче проводникам поездов газовых баллончиков инициировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Громадське радіо.
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"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики", - заявил он.
По словам Криклия, рассматривался вариант с электрошокерами, но такие спецсредства разрешены только полицейским.
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