Проводникам поездов могут выдать газовые баллончики - Криклий

Более серьезные спецсредства, такие как шокер, разрешены только полиции, пояснил министр инфраструктуры

Вопрос о выдаче проводникам поездов газовых баллончиков инициировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Громадське радіо.

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"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики", - заявил он.

По словам Криклия, рассматривался вариант с электрошокерами, но такие спецсредства разрешены только полицейским.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на журналистку канала Интер Анастасию Лугову, избил ее и пытался изнасиловать .

избил ее и пытался изнасиловать Сотрудники УЗ, которые не предоставили журналистке надлежащей помощи, будут уволены

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Денис Юдин

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