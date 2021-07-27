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Прятались в подсолнухах. Пограничники задержали "вора в законе" на границе с Россией: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 12:19
Прятались в подсолнухах. Пограничники задержали
Фото – пресс-служба ГПСУ

Пограничники задержали "вора в законе" из России Левана Гальского и двух его сообщников при попытке незаконно пересечь границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Вчера, 26 июля, пограничники и полицейские задержали в Харьковской области гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, это 42-летний "вор в законе" из России Леван Гальский, который включен в санкционный список СНБО, и 31-летний "криминальный авторитет" из Грузии.

По версии правоохранителей, задержанные пытались попасть на территории Украины из России вне пункта пропуска. На момент задержания они прятались на поле подсолнечников.

На гражданина Украины составлен протокол о незаконном пересечении границы и наложен штраф 8500 грн.

Иностранные граждане задержаны, с ними работают правоохранители.

  • В июне 2020 года Рада приняла закон, разработанный с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".
  • 14 мая Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
  • 25 мая полиция сообщила о задержании трех первых "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.
  • 26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.
Денис Юдин
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гпсу вор в законе криминальный авторитет санкции снбо Леван Гальский
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