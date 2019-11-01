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Пьяный водитель на джипе сбил беременную и пытался сбежать: фото

Пьяный водитель на джипе сбил беременную и пытался сбежать: фото - Фото
Фото 2 - пресс-служба Нацполиции в Киевской области
01.11.2019, 16:13

Женщину доставили в больницу с травмами. Жизнь ребенка спасли с помощью кесарево сечения

В Броварском районе Киевской области нетрезвый водитель на джипе наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области. 

Следствие установило, что выйдя из своего дома, потерпевшая вместе с сестрой не успели пройти и нескольких метров, как на них наехала машина. 

Водитель попробовал скрыться с места происшествия, однако не справился с управлением и въехал в гаражное помещение.

"Выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, нарушителя задержали и вызвали скорую и полицию, которая задержала 33-летнего мужчина на месте событий", - заявили в пресс-службе. 

Женщину доставили в больницу с травмами. Жизнь ребенка спасли с помощью кесарево сечения.

  • 8 сентября на трассе Николаев – Херсон столкнулись автомобили Lexus и Toyota, погибли два офицера полиции.

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