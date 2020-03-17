"Пять самолетов на Борисполь, один на Львов". Украинцев вывозят из Египта

Фото - Dmytro Kuleba - Facebook

Украинских туристов из Египта начала вывозить компания SkyUp. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарм-эль-Шейха, за что компании благодарность. Утром уже пять самолетов на Борисполь, один - на Львов. Консул помогает. Совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал Кулеба.

Также Кулеба сообщил, что на Шри-Ланке "застряли" 105 украинцев, но "будет явно больше": "Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шаги".

По словам главы МИД, вместе с председателями Львовской и Волынской ОГА было принято решение о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе с Польшей: "Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе".

13 марта н а Мальдивах открыли первый в мире курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Позачера сообщалось , что украинских туристов в Египте закрыли на карантин. Вчера в ГПСУ заявили , что украинские туристы должны сами планировать возвращение домой.

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