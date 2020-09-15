Ракетный эсминец ВМС США USS Roosevelt направился в Черное море

Корабль направился для проведения операций по обеспечению безопасности в регионе

Сегодня, 15 сентября, американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG 80) направился в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Об этом сообщает 6-й оперативный флот ВМС США.

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Как отмечается, это шестой раз, когда корабль ВМС США посетит Черное море с начала 2020 года. Последним кораблем, который посетил регион, был USS ​​Porter (DDG 78) в июле во время учений Sea Breeze 2020.

Сообщается, что действия USS Roosevelt в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции Атлантическая решимость (Atlantic Resolve).

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

15 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США B52Н в сопровождении украинских истребителей вошли в воздушное пространство Украины в акватории Черного моря.

Наталия Медведева

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