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16.01.2019, 19:23

Ранены солдаты ВСУ: боевики обстреляли ракетами грузовик

Ранены солдаты ВСУ: боевики обстреляли ракетами грузовик - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 53-й ОМБр

Двое военных в тяжелом состоянии, у троих - ранения средней тяжести

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Сегодня в районе проведения операции объединенных сил боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР. Об этом сообщил командир бригады, передает штаб ООС в Facebook.

Террористы остреляли позиции ВСУ на восточной окраине Троицкого. Обстрел со стороны Калинового из ПТРК. Под огонь попали 10 военнослужащих, которые разгружали автомобиль "Урал-4320".

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В результате, пять человек получили ранения: двое военных в тяжелом состоянии, у троих - ранения средней тяжести, сказал командир. В штабе добавили, что раненые доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает.

Еще пятеро военных получили боевые акубаротравмы (повреждения, полученные в результате чрезмерного давления и мощной звуковой волны).

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Теги: оос, Донбасс, война в донбассе
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