Ранены солдаты ВСУ: боевики обстреляли ракетами грузовик

Иллюстративное фото: пресс-служба 53-й ОМБр

Сегодня в районе проведения операции объединенных сил боевики гибридной армии РФ из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль 72-й ОМБР. Об этом сообщил командир бригады, передает штаб ООС в Facebook.



Террористы остреляли позиции ВСУ на восточной окраине Троицкого. Обстрел со стороны Калинового из ПТРК. Под огонь попали 10 военнослужащих, которые разгружали автомобиль "Урал-4320".

Реклама

В результате, пять человек получили ранения: двое военных в тяжелом состоянии, у троих - ранения средней тяжести, сказал командир. В штабе добавили, что раненые доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает.

Еще пятеро военных получили боевые акубаротравмы (повреждения, полученные в результате чрезмерного давления и мощной звуковой волны).

Читайте также: Не выдержал бетон. Ролик Минобороны в память о киборгах: видео