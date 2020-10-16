Волонтер партии УДАР пришел в сознание, врачи обнаружили у него восемь ножевых ранений

Состояние раненого врачи оценивают как стабильное, он пришел в себя и уже может разговаривать, сообщил мэр Киева

Раненый ножом в Киеве волонтер партии УДАР пришел в себя. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, пострадавшего участника АТО по имени Станислав, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек, доставили в Киевскую больницу №17.

Обследовав Станислава, врачи обнаружили восемь ножевых ранений, сообщил мэр Киева.

Раненого прооперировали и отправили в реанимацию.

"Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", – написал Кличко.

По информации Кличко, человеку, которого по этому делу задержала в тот же вечер полиция, уже сообщили о подозрении.

14 октября в Соломенском районе Киева ножом ранили волонтера партии УДАР, когда тот раздавал на улице газету. В реанимацию его доставили в критическом состоянии. Сначала было известно только о проникающем ранении в шею.

Наталия Медведева

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