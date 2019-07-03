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03.07.2019, 11:17

Разведение сил в Станице: что происходит на позициях боевиков

Разведение сил в Станице: что происходит на позициях боевиков - Фото
Фото: facebook.com/odalug

Наблюдатели зафиксировали девять человек в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на блокпостах в Станице

В Станице Луганской 1 июля на участке разведения сил и средств наблюдатели ОБСЕ видели девять мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"Двое из них находились на передовой позиции вооруженных формирований к югу от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской, остальные семеро стояли на стоянке возле блокпоста (боевиков, - ред.) к югу от моста в Станице Луганской", - отметили в пресс-службе. 

По наблюдениям ОБСЕ, средств военного типа там не было.

В течение дня на блокпосту террористов члены патруля миссии фиксировали непрерывный поток людей, следовавших в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где команда СММ видела сотрудников в гражданской одежде, которые осуществляли проверку документов пересекавших блокпост лиц.

Наблюдатели также видели, что продолжаются работы по установке ранее зафиксированных шести контрольно-пропускных кабинок боевиков и одного контейнера на парковке примерно в 50 метрах к югу от памятника князю Игорю, приблизительно в 250 метрах к юго‑востоку от южного края участка разведения.

"Команда СММ по-прежнему фиксировала отсутствие личного состава и средств Вооруженных Сил Украины на крайней передовой позиции ВСУ, а также в укрытии для ожидающих в очереди, расположенном примерно в 700 метрах к северу от деревянных конструкций на участке разведения", - уточнили в пресс-службе.

29 и 30 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали двух мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями "СЦКК" на русском и английском языках.

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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Теги: боевики, ВСУ, обсе, станица луганская, разведение
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