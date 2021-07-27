"Ребенок под ключ" за $60 000. СБУ заявляет о разоблачении схемы продажи детей за границу

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схемы "поставки" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Ребенок под ключ" обходился заказчикам в $60 000, передает пресс-служба СБУ.

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По данным оперативников, межрегиональную группу злоумышленников во главе с киевскими репродуктологами разоблачили в Харьковской области. Руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками, после чего "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" супруги, что является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее начинался поиск кандидата на суррогатное материнство. После родов фиктивный брак разрывали, а иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.

СБУ также сообщает о проведении экспертиз и документировании факта небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, что привело к смерти новорожденных.

Участникам схемы сообщили о подозрении по статьям о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медработником и о служебном подлоге.

В апреле 2020-го прокуратура Киева сообщала о разоблачении аналогичной схемы. "Ребенок под ключ" стоил иностранцам около $50 000.

В ноябре полиция раскрыла международный канал торговли людьми в Украине. За каждую "проданную" украинку организатор схемы получала около $1000-1500.

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Оксана Житнюк

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