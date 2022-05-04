Россия обстреляла остановку Авдеевского коксохима: погибли 10 рабочих, 20 ранены

Российские войска во вторник, 3 мая, обстреляли автобусную остановку Авдеевского коксохимического завода. В результате прямого попадания в служебный автобус погибли 10 человек, еще 20 получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба Метинвеста, которому принадлежит предприятие.

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"Обстрел произошел после окончания смены, когда мирные жители города собирались на остановке, чтобы ехать домой. Это цинично спланированные действия и скорректированный прицельный обстрел гражданских, у которых есть семьи, дети", – заявила компания.

По факту обстрела открыто уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 Уголовного кодекса).

Офис генерального прокурора сообщил, что Россия обстреляла Авдеевский коксохим из реактивной системы залпового огня "Град" и минометов.

Кроме находившихся на остановке рабочих АКХЗ, пострадал еще один работник – из газоспасательной службы завода. Он получил осколочное ранение во время минометного обстрела.

Уголовное дело расследует Служба безопасности Украины.

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что в течение 3 мая Россия убила 21 мирного жителя Донецкой области и ранила еще 27. Это самое большое количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска.

Среди погибших во вторник гражданских – 10 в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголово.

Андрей Водяный

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