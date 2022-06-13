UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия украла в Запорожской области состав с рудой

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 12:25
Россия украла в Запорожской области состав с рудой - Фото
Иллюстративное фото (Фото - commons.wikimedia.org)

Российские оккупанты украли с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в Facebook.

Также с территории комбината, который находится в поселке Малая Белозерка Васильевского района, они похитили грузовой автомобиль Камаз.

Кроме того, оккупанты продолжают грабить местное население: в Пологах российские преступники отобрали у местного жителя автомобиль Opel Combo, а в Михайловке Lexus LX 450D, принадлежащий одной из агрофирм.

  • Россия крадет зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.
  • В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.

Читайте также: Россияне украли на ЧАЭС оборудования и уникального программного обеспечения на $135 млн

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война запорожская область Запорожский железорудный комбинат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 