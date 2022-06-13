Россия украла в Запорожской области состав с рудой
13.06.2022, 12:25
Иллюстративное фото (Фото - commons.wikimedia.org)
Российские оккупанты украли с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в Facebook.
Также с территории комбината, который находится в поселке Малая Белозерка Васильевского района, они похитили грузовой автомобиль Камаз.
Кроме того, оккупанты продолжают грабить местное население: в Пологах российские преступники отобрали у местного жителя автомобиль Opel Combo, а в Михайловке Lexus LX 450D, принадлежащий одной из агрофирм.
- Россия крадет зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.
- В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.
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