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Российская гибридная армия продолжает обстрелы на Донбассе: погиб военный

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 19:15
Российская гибридная армия продолжает обстрелы на Донбассе: погиб военный - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны гибридной российской армии на Донбассе зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения. Погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Боевики обстреливали позиции ВСУ возле Новотошковского, Золотого, Попасной, Южного, Песков, Светлодарска, Богдановки, Мариуполя, Станицы Луганской, Счастья, Авдеевки, Марьинки, Гранитного.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один – боевое травмирование.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – сказано в сообщении.

Российская гибридная армия продолжает обстрелы на Донбассе: погиб военный
  • 17 февраля Станица Луганская попала под обстрел. Один из снарядов пробил дыру в стене детского сада, другие упали на территории железнодорожной станции и локомотивного депо.
  • АО "Укрзализныця" решила отменить пригородный поезд в Станицу. 
  • 21 февраля под массированный обстрел попал город Счастье Луганской области. Областная администрация планирует эвакуировать жителей Счастья, если обстрелы не прекратятся.
Вадим Ребрина
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оос обстрел Донбасс
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